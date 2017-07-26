Трансгендерам заборонили служити в армії США

Трамп прийняв рішення після "консультацій з генералами і військовими експертами"

Президент США Дональд Трамп оголосив, що трансгендерам заборонять служити в американській армії.

Таке рішення американський лідер прийняв після "консультацій з генералами і військовими експертами".

"Наша армія повинна зосередитися на рішучій і домінуючій перемозі, а не займатися величезними медичними витратами й іншими перешкодами, які тягнуть за собою військовослужбовці-трансгендери. Спасибі", - написав Трамп у своєму Twitter.

Заборону на службу трансгендерів в армії США було знято 30 червня 2016 року після багаторічних дебатів. З жовтня їх почали приймати на службу, а також проводити операції зі зміни статі.

Пентагон відтоді займався перевіркою впливу трансгендерів в армії на боєготовність армії.

Нагадаємо, що гомосексуальна пара з США оголосила про те, що чекають на свою першу біологічну дитину.