Трансгендерам заборонили служити в армії США
Таке рішення американський лідер прийняв після "консультацій з генералами і військовими експертами".
"Наша армія повинна зосередитися на рішучій і домінуючій перемозі, а не займатися величезними медичними витратами й іншими перешкодами, які тягнуть за собою військовослужбовці-трансгендери. Спасибі", - написав Трамп у своєму Twitter.
Заборону на службу трансгендерів в армії США було знято 30 червня 2016 року після багаторічних дебатів. З жовтня їх почали приймати на службу, а також проводити операції зі зміни статі.
Пентагон відтоді займався перевіркою впливу трансгендерів в армії на боєготовність армії.
Нагадаємо, що гомосексуальна пара з США оголосила про те, що чекають на свою першу біологічну дитину.
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