Трансгендерність виключили зі списку психічних розладів
У проекті нової міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11), гендерну невідповідність перенесено в розділ про сексуальне здоров’я.
"Ще одна нова глава про сексуальне здоров’я об’єднує розлади, які раніше були класифіковані іншими способами (наприклад, гендерна невідповідність раніше вважалася психічним розладом) або були описані по-іншому", - повідомили у ВООЗ.
Оновлений класифікатор хвороб МКХ-11 буде представлений на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у травні 2019 року для прийняття державами-членами ВООЗ і набуде чинності 1 січня 2022 року.
Нагадаємо, що у свідоцтвах про народження, виданих у Німеччині, з'явиться третя стать. Розробити відповідні поправки в законодавство зобов'язав парламент Федеральний конституційний суд.
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