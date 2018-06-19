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Трансгендерність виключили зі списку психічних розладів

Гендерну невідповідність перенесено в розділ про сексуальне здоров’я
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виключила трансгендерність з переліку психічних розладів.
Трансгендерність виключили зі списку психічних розладів Фото: GettyImages / Spencer Platt

У проекті нової міжнародної класифікації хвороб (МКХ-11), гендерну невідповідність перенесено в розділ про сексуальне здоров’я.

"Ще одна нова глава про сексуальне здоров’я об’єднує розлади, які раніше були класифіковані іншими способами (наприклад, гендерна невідповідність раніше вважалася психічним розладом) або були описані по-іншому", - повідомили у ВООЗ.

Оновлений класифікатор хвороб МКХ-11 буде представлений на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я у травні 2019 року для прийняття державами-членами ВООЗ і набуде чинності 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, що у свідоцтвах про народження, виданих у Німеччині, з'явиться третя стать. Розробити відповідні поправки в законодавство зобов'язав парламент Федеральний конституційний суд.

 
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19 06 2018 13:32
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