Третя актриса звинуватила Еда Вествіка у зґвалтуванні

Рейчел вирішила висловитися зараз, бо усвідомила, що вона не самотня у своєму горі

Еду Вествіку, зірці серіалу "Пліткарка", пред'явила звинувачення в зґвалтуванні вже третя дівчина.

Актриса Рейчел Ек розповіла виданню BuzzFeed про те, що сталося з нею після церемонії "Оскар" в 2014 році.

За її словами, вона тільки приїхала до Голлівуду, її колишній хлопець, австралійський продюсер Кайн Харлінген, сказав, що знає Еда Вествіка, а актриса тоді поняття не мала, хто це. Вона приїхала в 2:30 ночі на віллу в західному Голлівуді, де були тільки Вествік і Харлінген.

За словами актриси, Ед попросив її запросити подругу, щоб вони відпочили вчотирьох. Всі подруги Рейчел тоді вже спали, тому ніхто не приїхав. Ек заявила, що в ту ніч Вествік її зґвалтував.

Актриса також розповіла, що кожен раз, коли Харлінген залишав їх наодинці, Ед намагався її поцілувати або притиснути до стіни. Домагання повторювалися декілька разів. Вона намагалася сказати Харлінгену, що їй не подобається поведінка Вествіка. Пізніше Харлінген сказав, що Вествік чекає її в спальні і хоче вибачитися. Ек послідувала за Харлингеном в кімнату, потім він швидко вийшов, а Ед накинувся на неї.

Рейчел вирішила висловитися зараз, бо усвідомила, що вона не самотня у своєму горі. Деякі друзі Ек підтверджують правдивість звинувачень, вони стверджують, що неодноразово чули цю історію.

До цього відразу дві актриси, Христина Коен і Орелі Уїнн, звинуватили Вествіка в згвалтуванні.

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