Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Третя актриса звинуватила Еда Вествіка у зґвалтуванні

Рейчел вирішила висловитися зараз, бо усвідомила, що вона не самотня у своєму горі
Еду Вествіку, зірці серіалу "Пліткарка", пред'явила звинувачення в зґвалтуванні вже третя дівчина.
Третя актриса звинуватила Еда Вествіка у зґвалтуванні Ед Вествік. Фото: Amanda Edwards / WireImage

Актриса Рейчел Ек розповіла виданню BuzzFeed про те, що сталося з нею після церемонії "Оскар" в 2014 році.

За її словами, вона тільки приїхала до Голлівуду, її колишній хлопець, австралійський продюсер Кайн Харлінген, сказав, що знає Еда Вествіка, а актриса тоді поняття не мала, хто це. Вона приїхала в 2:30 ночі на віллу в західному Голлівуді, де були тільки Вествік і Харлінген.

За словами актриси, Ед попросив її запросити подругу, щоб вони відпочили вчотирьох. Всі подруги Рейчел тоді вже спали, тому ніхто не приїхав. Ек заявила, що в ту ніч Вествік її зґвалтував.

Актриса також розповіла, що кожен раз, коли Харлінген залишав їх наодинці, Ед намагався її поцілувати або притиснути до стіни. Домагання повторювалися декілька разів. Вона намагалася сказати Харлінгену, що їй не подобається поведінка Вествіка. Пізніше Харлінген сказав, що Вествік чекає її в спальні і хоче вибачитися. Ек послідувала за Харлингеном в кімнату, потім він швидко вийшов, а Ед накинувся на неї.

Рейчел вирішила висловитися зараз, бо усвідомила, що вона не самотня у своєму горі. Деякі друзі Ек підтверджують правдивість звинувачень, вони стверджують, що неодноразово чули цю історію.

До цього відразу дві актриси, Христина Коен і Орелі Уїнн, звинуватили Вествіка в згвалтуванні.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду голови новоствореної ним партії через звинувачення в сексуальних домаганнях.

Netflix оголосив про переривання співпраці з актором Кевіном Спейсі, якого звинувачують у домаганнях. Сервіс призупинив виробництво "Карткового будиночка", в якому Спейсі виконує головну роль.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 11 2017 21:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

Жити за скляною стіною: Чи є доступною вища освіта для глухих і слабкочуючих студентів в Україні?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.