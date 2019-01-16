Трьох українок намагались вивезти до ЄС у сексуальне рабство Зловмисники обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині

Державна прикордонна служба у взаємодії з іншими правоохоронними органами затримала у автомобільному пункті пропуску "Ягодин" двох злочинців, які намагались вивезти до країни ЄС для сексуальної експлуатації трьох українок.

Фото: mvs.gov.ua

Даними особами є громадянин України – організатор злочинної діяльності та його спільник – громадянин Вірменії, який мав посвідку на постійне проживання в Німеччині, повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ. "У поле зору оперативних підрозділів один з зловмисників потрапив ще влітку минулого року. В ході оперативної розробки було задокументовано декілька фактів підготовки до здійснення злочинної діяльності та встановлено коло причетних осіб", - йдеться у повідомленні. У МВС розповіли, що зловмисники, користуючись уразливим станом потерпілих, обіцяли влаштувати дівчат на нібито легальну роботу в Німеччині, а насправді шляхом обману, заганяли жертв в боргову кабалу для подальшої сексуальної експлуатації. Повідомляється, що наразі зловмисники затримані за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм буде оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 ККУ (Торгівля людьми), санкція якої передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Нагадаємо, Національна поліція Іспанії звільнила п'ять дівчат з Росії і України, яких змушували займатися проституцією в одному з розважальних закладів Гранади.

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