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В Іспанії з сексуального рабства звільнили п'ятьох українок і росіянок

У будинку одного із затриманих вилучено зброю, більше тисячі євро готівкою і марихуана
Національна поліція Іспанії звільнила п'ять дівчат з Росії і України, яких змушували займатися проституцією в одному з розважальних закладів Гранади.
В Іспанії з сексуального рабства звільнили п Фото: з вільних джерел

В рамках операції було затримано чотирьох осіб, трьох з них помістили під арешт. Затримані через соцмережі пропонували молодим жінкам з України та Росії роботу і можливість заробітку до трьох тисяч євро на місяць, пише La Vanguardia.

Дівчатам пропонували роботу в Іспанії, наприклад, хостес або аніматором на дискотеках. Однак, після приїзду в Іспанію їх змушували надавати сексуальні послуги в нічному клубі. За відмову їм загрожував штраф до 100 євро.

За словами однієї з жертв, лідер угруповання також погрожував викинути їх на вулицю без засобів для існування. Дівчата жили в тому ж клубі, за проживання вони повинні платити по п'ять євро за день.

У результаті поліцейської операції звільнені п'ять дівчат. У будинку одного із затриманих вилучено зброю, більше тисячі євро готівкою і марихуана.

Нагадаємо, що  за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.

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08 01 2019 16:59
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