В Іспанії з сексуального рабства звільнили п'ятьох українок і росіянок
В рамках операції було затримано чотирьох осіб, трьох з них помістили під арешт. Затримані через соцмережі пропонували молодим жінкам з України та Росії роботу і можливість заробітку до трьох тисяч євро на місяць, пише La Vanguardia.
Дівчатам пропонували роботу в Іспанії, наприклад, хостес або аніматором на дискотеках. Однак, після приїзду в Іспанію їх змушували надавати сексуальні послуги в нічному клубі. За відмову їм загрожував штраф до 100 євро.
За словами однієї з жертв, лідер угруповання також погрожував викинути їх на вулицю без засобів для існування. Дівчата жили в тому ж клубі, за проживання вони повинні платити по п'ять євро за день.
У результаті поліцейської операції звільнені п'ять дівчат. У будинку одного із затриманих вилучено зброю, більше тисячі євро готівкою і марихуана.
Нагадаємо, що за 11 місяців 2018 року від торгівлі людьми потерпіли 223 людини.
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