Троє українських бійців отримали поранення на Різдво, - штаб АТО
Бойовики від початку доби 32 рази обстріляли позиції українських військових. У районі Авдіївки відбулася бойова сутичка.
"Напад відбито, бойовики відступили", - повідомляють у зведенні прес-центру штабу АТО.
На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали Троїцьке з 82-міліметрових мінометів і озброєння БМП, з гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку і Луганське.
На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів - по Павлополю і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Павлополю, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.
На Луганському напрямку бойовики стріляли по Троїцькому з мінометів різних калібрів, з гранатометів і зі стрілецької зброї - по Новоолександрівці і Новозванівці.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
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