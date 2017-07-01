Троє українських бійців отримали поранення на Різдво, - штаб АТО

Троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі в неділю, 7 січня.

Бойовики від початку доби 32 рази обстріляли позиції українських військових. У районі Авдіївки відбулася бойова сутичка.

"Напад відбито, бойовики відступили", - повідомляють у зведенні прес-центру штабу АТО.

На Донецькому напрямку окупанти обстрілювали Троїцьке з 82-міліметрових мінометів і озброєння БМП, з гранатометів і стрілецької зброї - Піски, Авдіївку і Луганське.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії окупанти вели вогонь по Водяному, а з мінометів - по Павлополю і Талаківці. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - по Павлополю, Мар'їнці, Гнутовому, Старогнатівці, Водяному, Талаківці, Широкиному.

На Луганському напрямку бойовики стріляли по Троїцькому з мінометів різних калібрів, з гранатометів і зі стрілецької зброї - по Новоолександрівці і Новозванівці.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.