CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУнаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Три військовослужбовці ЗСУ загинули біля Авдіївки
Бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів
Фото:112.ua
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Обстріл українських позицій на тому напрямку вівся з мінометів калібру 120 мм.
Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранення дістали четверо українських військовослужбовців.
Авдіївку Донецької області бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків.
Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.
У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.
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26 03 2017 22:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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