Три військовослужбовці ЗСУ загинули біля Авдіївки

Унаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Обстріл українських позицій на тому напрямку вівся з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранення дістали четверо українських військовослужбовців.

Авдіївку Донецької області бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків.

Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.