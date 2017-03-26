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Три військовослужбовці ЗСУ загинули біля Авдіївки

Бойовики обстрілювали позиції українських військових з мінометів
Унаслідок обстрілу опорного пункту неподалік Авдіївки загинули три військовослужбовці Збройних Сил України.
Три військовослужбовці ЗСУ загинули біля Авдіївки Фото:112.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Обстріл українських позицій на тому напрямку вівся з мінометів калібру 120 мм.

Нагадаємо, від початку доби в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі поранення дістали четверо українських військовослужбовців.

Авдіївку Донецької області бойовики обстріляли з "Градів". Пошкоджені 18 будинків.

Також внаслідок здійсненого бойовиками мінометного обстрілу у Зайцевому загинули двоє цивільних.

У зоні проведення АТО за минулу добу бойовики збільшили кількість обстрілів, в результаті чого, шість українських військовослужбовців були поранені, ще двоє отримали бойові травми.

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26 03 2017 22:50
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