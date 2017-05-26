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Це не кінець операції, - Луценко про затримання екс-податківців

Юрій Луценко обіцяє ще більше затримань
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що масштабне затримання колишніх податківців - це не кінець операції боротьби з корупцією.
Це не кінець операції, - Луценко про затримання екс-податківців Юрій Луценко. Фото: antikor.com.ua

"Це не кінець операції. Вертольоти будуть літати. Можливо, навіть частіше, ніж в той день", - сказав він в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1+1.

Луценко також заявив, що всім 23 підозрюваним (22 затриманим екс-податківцям і одному, якого не затримали через його інвалідність) будуть пред'явлені звинувачення, а справи передадуть до суду.

Глава ГПУ також зазначив, що обурений рішеннями судів стосовно затриманих екс-податківців. "Відпускати під заставу – неадекватно", - заявив він.

Як відомо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції та ще низку затриманих під застави у понад мільйон гривень.

 

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26 05 2017 06:34
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