Центр оцінювання якості освіти опублікував програми ЗНО-2018

Під час складання ЗНО з іноземної мови буде нове завдання – розуміння мови на слух

Максимум чотири тести та можливість три з них зарахувати в якості державної підсумкової атестації для випускників шкіл – Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповів, на що варто зауважувати майбутнім абітурієнтам у ході підготовки до Зовнішнього незалежного оцінювання у наступному році.

"У розділі Предмети ЗНО розміщено актуальні характеристики сертифікаційних робіт, критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю та програми зовнішнього незалежного оцінювання", - розповіли у Центрі про те, як готуватися до ЗНО-2018.

Вказується, що в характеристиці сертифікаційної роботи з певного навчального предмета зазначено структуру тесту, кількість та типи завдань, наведено схему нарахування тестових балів і кількість балів, які можна отримати, правильно виконавши всі завдання тесту. Також у характеристиці зазначено час, відведений на виконання тесту.

Кожен зареєстрований учасник має право скласти тести щонайбільше з чотирьох навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання пройде з одинадцяти предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова.

У 2018 році для проведення зовнішнього незалежного оцінювання з англійської, іспанської, німецької та французької мов буде використано тести двох рівнів складності: рівня В1 і рівня В2. Новацією цих тестів буде також частина "Розуміння мови на слух", яка передбачатиме прослуховування звукових фрагментів і виконання завдань до них.

Так, ЗНО з української мови і літератури відбудеться 24 травня.

Сертифікаційна робота з української мови і літератури налічує 58 завдань різних форм і складається з трьох частин: Українська мова (33 завдання), Українська література (24 завдання) і Власне висловлення (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

ЗНО ж з історії України відбудеться 06 червня, з математики - 22 травня, з біології - 04 червня, з англійської - 01 червня, і 25 червня ЗНО з іспанської завершує основну кампанію.

Нагадаємо, з 2018 року в процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання буде внесено низку новацій.