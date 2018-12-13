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Ціни на електроенергію для промисловості підвищать на 2%

Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін
Прогнозоване зростання вартості електроенергії для промисловості та інших непобутових споживачів в першому і другому кварталах 2019 року становитиме 2%.
Ціни на електроенергію для промисловості підвищать на 2% Фото: УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Оксана Кривенко.

За словами Кривенко, 14 грудня на засіданні НКРЕКП планує розглянути питання затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії на 2019 рік.

"Прогнозоване зростання вартості електроенергії для промислових та інших споживачів в I і II кварталі 2019 становитиме всього 2%, що набагато менше індексу цін виробників та індексу інфляції", - заявила Кривенко.

"Зазначена ціна електроенергії буде діяти до 1 липня 2019 року, - до дати введення повномасштабного ринку електроенергії", - додала Кривенко.

Вона також заявила, що ціна на електроенергію для населення залишиться без змін.

Нагадаємо, що Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів на тепло для 18 із 26 запланованих постачальників.

 

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13 12 2018 14:17
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