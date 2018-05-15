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Ціни на нафту продовжують зростати

ОПЕК в квітні поточного року збільшила видобуток нафти на 12,1 тис. барелів на добу - до 31,93 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті картелю
Ціни на нафту продовжують зростати на торгах в понеділок.
Ціни на нафту продовжують зростати Фото: gettyimages.com

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:10 зросла на 0,72 долара (0,93%) - до 77,84 долара за барель. Про це свідчать дані торгів, інформує "Інтерфакс-Україна".

Ціна ф'ючерсу на нафту WTI на червень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася до цього часу на 0,25 долара (0,35%) - до 70,95 долара за барель.

ОПЕК в квітні поточного року збільшила видобуток нафти на 12,1 тис. барелів на добу - до 31,93 млн б/д, йдеться в щомісячному звіті картелю.

Саудівська Аравія, Кувейт і ОАЕ мають достатньо вільних потужностей, щоб забезпечити поставки нафти на ринок в разі, якщо це буде потрібно в результаті відновлення США санкцій відносно Ірану, заявив у понеділок президент ОПЕК, міністр нафти ОАЕ Сухейль аль-Мазруі.

Нагадаємо, що ціни на нафту еталонних марок демонструють активне зростання, в тому числі, через вихід США з угоди про ядерну програму Ірану.

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15 05 2018 09:38
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