ЦРУ розсекретило факт зіткнення субмарин США та Росії неподалік Британії

Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів оприлюднило інформацію про зіткнення радянської і американської підводних човнів біля бази ВМФ США Holy Loch в Шотландії.

Згідно з повідомленням, адресованим тодішньому держсекретарю США Генрі Кіссінджеру, інцидент стався в листопаді 1974 року.

У документі йдеться, що американська субмарина, одразу після виходу з бази Holy Loch, зіткнулася з радянським підводним човном, що здійснював стеження за переміщенням кораблів США. Копія документа розміщена на офіційному сайті відомства.



Фото: ЦРУ

Про конкретні пошкодження і подальші дії моряків як з одного, так і з іншого боку, не повідомляється.

Довідка: Інцидент стався на малих глибинах неподалік від бухти Холі-Лох в 30 милях від Глазго. У США в період з 1961 по 1992 роки в цій бухті перебувала база атомних підводних човнів.

Довгі роки у військових колах ходили чутки про те, що зіткнення підводних човнів двох головних суперників по холодній війні могло статися у відкритих водах Північного моря в 1974 році. Однак ВМС США щоразу відмовлялися від коментарів.

Нагадаємо, 18 січня Центральне розвідувальне управління США розмістило у відкритому доступі частину свого архіву, а саме 12 мільйонів сторінок архівних документів.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п. Також можна здійснювати пошук по всіх темах. Для цього в рядку вгорі потрібно вибрати вкладку Advance Search (просунутий пошук) і задати ключове слово. Наприклад, "Україна" згадується більш ніж в 11 000 розсекречених документах.