ЦРУ виклало у відкритий доступ більше 12 млн сторінок архівних документів: згадується і Україна

Документ за лютий 1954 рік містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспні господарства

Центральне розвідувальне управління США розмістило у відкритому доступі частину свого архіву.

На сайті відомства зазначають, що в цілому розсекречені приблизно 930 000 документів більше ніж на 12 млн сторінок. У них - напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 90-х років, і відтепер всі вони доступні в онлайн-біліотеці на сайті управління. Раніше ці документи були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді. Про це повідомляє AIN.ua.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п. Також можна здійснювати пошук по всіх темах. Для цього в рядку вгорі потрібно вибрати вкладку Advance Search (просунутий пошук) і задати ключове слово. Наприклад, "Україна" згадується більш ніж в 11 000 розсекречених документах.

Наприклад, документ за лютий 1954 рік містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспні господарства. Документи частково відцензурені, наприклад, затерті імена респондентів, чиї історії та коментарі згадуються в звіті.