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ЦРУ виклало у відкритий доступ більше 12 млн сторінок архівних документів: згадується і Україна

Документ за лютий 1954 рік містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспні господарства
Центральне розвідувальне управління США розмістило у відкритому доступі частину свого архіву.
ЦРУ виклало у відкритий доступ більше 12 млн сторінок архівних документів: згадується і Україна ЦРУ. Фото: news.yahoo.com

На сайті відомства зазначають, що в цілому розсекречені приблизно 930 000 документів більше ніж на 12 млн сторінок. У них - напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 90-х років, і відтепер всі вони доступні в онлайн-біліотеці на сайті управління. Раніше ці документи були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді. Про це повідомляє AIN.ua.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п. Також можна здійснювати пошук по всіх темах. Для цього в рядку вгорі потрібно вибрати вкладку Advance Search (просунутий пошук) і задати ключове слово. Наприклад, "Україна" згадується більш ніж в 11 000 розсекречених документах.

Наприклад, документ за лютий 1954 рік містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспні господарства. Документи частково відцензурені, наприклад, затерті імена респондентів, чиї історії та коментарі згадуються в звіті.

У ЦРУ запевняють, що це незначні правки.

"Нічого окремо не відбирати. Це повна історія, з усім добрим і всім поганим", - заявила представник ЦРУ Хізер Фріц Хорніак в коментарі CNN.

В архівах міститься ще чимало цікавого про Україну. Тут і політика, і природні багатства, і наукові досягнення, і настрої населення в різні часи і в різних областях, і військовий потенціал в окремих регіонах. Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-ми роками.

Також можна звузити пошук по бібліотеці, задавши дати публікації, що цікавить колекцію, номер і класифікацію документа.

Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США у червні опублікувало пакет із 50 документів антитерористичної програми, затвердженої після теракту в США 11 вересня 2001 року.

 

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18 01 2017 13:59
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