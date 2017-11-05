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ЦРУ створило центр з протидії ядерної загрози КНДР

Центр очолив ветеран ЦРУ, який також є помічником директора відомства з питань Кореї
Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило спеціальний центр для протидії загрозі, яку представляє собою ядерна програма Північної Кореї.
ЦРУ створило центр з протидії ядерної загрози КНДР ЦРУ. Фото: news.yahoo.com

"Новий центр в єдине ціле будуть об'єднані досвідчені співробітники відомства, щоб вони могли використовувати свої знання, досвід та креативність для протистояння Північної Кореї", - повідомляє прес-служба ЦРУ.

Центр очолив ветеран ЦРУ, який також є помічником директора відомства з питань Кореї. Нова структура буде взаємодіяти з усім американським розвідтовариством, а також службами національної безпеки.

"Створення цього центру дозволить більш цілеспрямовано використовувати зусилля ЦРУ проти серйозних загроз, що виходять від Північної Кореї", - заявив директор ЦРУ Майкл Помпео.

Раніше держсекретар США Рекс Тіллерсон закликав Організацію Об'єднаних Націй (ООН) до збільшення тиску на Північну Корею.

"Всі варіанти реагування на майбутні провокації повинні залишатися на столі", - сказав Тіллерсон.

Він додав, що для протистояння північнокорейської агресії, при необхідності, можуть бути застосовані військові дії.

Окрім того, Тіллерсон заявляв, що США введуть більше санкцій проти Північної Кореї.

Нагадаємо, що Влада Північної Кореї звинуватила ЦРУ в змові з метою вбивства лідера КНДР Кім Чен Ина.

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