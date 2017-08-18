ЦВК призначила вибори в 202 територіальних громадах на 29 жовтня

Центральна виборча комісія призначила перші вибори голів і депутатів у 202 об'єднаних територіальних громадах на 29 жовтня 2017 року й оголосила про початок виборчого процесу 9 вересня 2017 року.

Відповідне рішення було ухвалено в ході засідання в п'ятницю, 18 серпня, передає "Громадське радіо".

"Центральна виборча комісія призначила перші вибори голів і депутатів у 202 об'єднаних територіальних громадах. Відповідне рішення було ухвалено в ході засідання в п'ятницю, 18 серпня. ЦВК призначила вибори на 29 жовтня 2017 року і оголосила про початок виборчого процесу 9 вересня 2017 року. За відповідну постанову проголосували 12 присутніх членів комісії", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Вінницькій області відбудуться вибори до 9 ОТГ, у Волинській - 19, у Дніпропетровській - 19, у Донецькій - 2, у Житомирській - 13, у Закарпатській - 1, у Запорізькій - 10, в Івано-Франківській - 8, в Київській - 4, у Кіровоградській - 6, в Луганській - 4, у Львівській - 8, у Миколаївській - 1, в Одеській - 11, в Полтавській - 12, у Рівненській - 5, в Сумській - 9, у Тернопільській - 4, у Харківській - 7, в Херсонській - 10, в Хмельницькій - 7, у Черкаській - 15, у Чернівецькій - 4, у Чернігівській - 14.

Всього в перших виборах у 202 громадах 29 жовтня зможуть взяти участь 1 млн 360 тис. осіб, тобто 4% усіх виборців України.

Нагадаємо, що Центральна виборча комісія оцінює витрати на підготовку і проведення чергових виборів депутатів Верховної Ради у 1,9 млрд гривень, а президента - в 2,4 млрд гривень.