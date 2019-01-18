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ЦВК зареєструвала Богомолець і Балашова

Кількість кандидатів у президенти зросла до десяти
Центральна виборча комісія в п'ятницю, 18 січня, зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.
ЦВК зареєструвала Богомолець і Балашова Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org

Таке рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому.

Богомолець балотується як самовисуванка. Вона 1966 року народження, депутат Ради від БПП, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, безпартійна.

Балашова висунула партія "5.10". Він 1961 року народження, колишній депутат Ради (1998-2002), підприємець.

З 19 січня Богомолець і Балашов зможуть вести передвиборну агітацію.

Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.

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18 01 2019 16:37
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