ЦВК зареєструвала Богомолець і Балашова Кількість кандидатів у президенти зросла до десяти

Центральна виборча комісія в п'ятницю, 18 січня, зареєструвала дев'ятого і десятого кандидатів у президенти. Ними стали депутат Верховної Ради Ольга Богомолець і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов.

Ольга Богомолець. Фото: uk.wikipedia.org

Таке рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому. Богомолець балотується як самовисуванка. Вона 1966 року народження, депутат Ради від БПП, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, безпартійна. Балашова висунула партія "5.10". Він 1961 року народження, колишній депутат Ради (1998-2002), підприємець. З 19 січня Богомолець і Балашов зможуть вести передвиборну агітацію. Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.

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