ЦВК зареєструвала Богомолець і Балашова
Таке рішення було прийнято на черговому засіданні Центрвиборчкому.
Богомолець балотується як самовисуванка. Вона 1966 року народження, депутат Ради від БПП, голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, безпартійна.
Балашова висунула партія "5.10". Він 1961 року народження, колишній депутат Ради (1998-2002), підприємець.
З 19 січня Богомолець і Балашов зможуть вести передвиборну агітацію.
Нагадаємо, що іншими кандидатами в президенти є: Гриценко Анатолій, партія "Громадянська позиція", Каплін Сергій, Соціал-демократична партія, Купрій Віталій, самовисуванець, Мураєв Євген, партія "Наші", Наливайченко Валентин, партія "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість", Садовий Андрій, партія "Самопоміч", Скоцик Віталій, самовисуванець, Шевченко Ігор, самовисуванець.
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