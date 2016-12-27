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Турчинов заборонив добровольцям блокувати самопроголошені республік на Донбасі

Відповідне рішення повинен приймати Президент, а не ветерани АТО, заявив секретар РНБО
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що не допустить блокади так званих "ДНР" і "ЛНР" групою добровольців.
Турчинов заборонив добровольцям блокувати самопроголошені республік на Донбасі Фото: 112.ua

"Буде прийнято рішення блокувати - отже, будемо блокувати. Якщо не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем - отже, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробують самі робити імпровізовані блокпости в зоні АТО... Цього не буде", - сказав Турчинов, повідомляє "LB.ua".

Нагадаємо, що бійці добровольчих батальйонів вирішили розпочати організацію блокади окупованих територій Донбасу, оскільки не виконано ультиматум зі звільнення українських заручників.

У свою чергу, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука не підтримав ідеєю ряду ветеранів АТО про блокаду так званих "ДНР" та "ЛНР".

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