Турчинов заборонив добровольцям блокувати самопроголошені республік на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що не допустить блокади так званих "ДНР" і "ЛНР" групою добровольців.

"Буде прийнято рішення блокувати - отже, будемо блокувати. Якщо не буде прийнято таке рішення верховним головнокомандувачем - отже, цього робити ніхто не буде. Тих, хто спробують самі робити імпровізовані блокпости в зоні АТО... Цього не буде", - сказав Турчинов, повідомляє "LB.ua".

Нагадаємо, що бійці добровольчих батальйонів вирішили розпочати організацію блокади окупованих територій Донбасу, оскільки не виконано ультиматум зі звільнення українських заручників.