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Туреччина обмежила поставки російського зерна

Прес-секретар Путіна зазначив, що зараз зберігаються "деякі обмеження з російської сторони" щодо Туреччини
Кремль підтвердив інформацію про те, що Туреччина ввела обмеження на російське зерно.
Туреччина обмежила поставки російського зерна Фото: unian.ua

Про це заявив виданню РБК прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.

За його словами, зараз зберігаються "деякі обмеження з російської сторони" щодо Туреччини, які "з відомих причин детально роз'яснили" турецькому лідерові в ході контактів в Сочі.

"Ведуться контакти і переговори з турецькою стороною", - додав Пєсков.

Про введення Туреччиною нових обмежень на імпорт пшениці з Росії, писала 24 травня газета "Ведомости", посилаючись на топ-менеджерів двох російських експортерів, які займаються поставками в Туреччину, і на аналітичний центр "Совекон".

Туреччина має систему захисту внутрішнього ринку для всіх країн. Щоб постачати в цю країну зерно для переробки та експорту без мита, трейдери повинні отримати ліцензію, уточнювали "Ведомости".

Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володими Путін заявив, що стосунки Росії з Туреччиною повністю відновлено, Москва оголосила про завершення кризи, яка настала між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.

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