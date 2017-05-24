Туреччина обмежила поставки російського зерна
Про це заявив виданню РБК прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на відповідне запитання.
За його словами, зараз зберігаються "деякі обмеження з російської сторони" щодо Туреччини, які "з відомих причин детально роз'яснили" турецькому лідерові в ході контактів в Сочі.
"Ведуться контакти і переговори з турецькою стороною", - додав Пєсков.
Про введення Туреччиною нових обмежень на імпорт пшениці з Росії, писала 24 травня газета "Ведомости", посилаючись на топ-менеджерів двох російських експортерів, які займаються поставками в Туреччину, і на аналітичний центр "Совекон".
Туреччина має систему захисту внутрішнього ринку для всіх країн. Щоб постачати в цю країну зерно для переробки та експорту без мита, трейдери повинні отримати ліцензію, уточнювали "Ведомости".
Нагадаємо, нещодавно президент РФ Володими Путін заявив, що стосунки Росії з Туреччиною повністю відновлено, Москва оголосила про завершення кризи, яка настала між країнами після збиття Туреччиною російського бомбардувальника Су-24.
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