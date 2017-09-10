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Туреччина припинила видавати візи громадянам США

Раніше видачу віз турецьким громадянам припинив американський уряд
Посольство Туреччини в США відповіло на дії США та призупинило видачу неімміграційних віз громадянам США.
Туреччина припинила видавати візи громадянам США Фото: frtu.org.ua

"Нещодавні події змусили турецький уряд провести переоцінку проведення урядом Сполучених Штатів безпеки турецьких місій і персоналу", - повідомили в посольстві Туреччини в США, пише Reuters.

Сьогодні посольство США в Анкарі прийняло рішення тимчасово припинити видачу неімміграційних віз для громадян Туреччини.

Зазначимо, що 5 жовтня влада Туреччини затримала місцевого співробітника консульства США в Стамбулі, звинувативши у співпраці з рухом ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара вважає відповідальним за спробу військового перевороту в липні 2016 року.

Зокрема, він знаходився в контакті з прокурором Зекерієм Озом, який у 2013 році вів розслідування звинувачень в корупції проти оточення Реджепа Тайіпа Ердогана (тодішнього прем'єр-міністра, нинішнього президента Туреччини).

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09 10 2017 08:48
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