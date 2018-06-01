Туреччина й Німеччина домовились зробити все для покращення відносин
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель вказав на історичні зв'язки між країнами, зокрема, на роль турецьких працівників у відновленні Німеччини після Другої світової війни, турецьку гостинність до німецьких біженців під час фашистської епохи та тримільйонну турецьку громаду, повідомляє Reuters.
"Для нас обох справа честі зробити все можливе, щоб подолати труднощі, що існували в німецько-турецьких відносинах, і знайти спільну основу в майбутньому, пам'ятаючи все, що зв'язує нас разом", - сказав Габріель.
Міністри визнали, що розбіжності між країнами зберігаються. За словами глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу, каменем спотикання є питання вступу Туреччини до ЄС – розвиток подій, проти якого наразі виступає Німеччина.
"Нам вигідно подолати розбіжності і продовжувати йти спільним шляхом. Ми повинні зосередитись на питаннях, які є виграшними для обох наших країн, таких як Митний союз", - сказав він.
Нагадаємо, що ткрецький лідер Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина втомилася від процесу вступу в ЄС, і вона не може прийняти, що її зусилля блокуються.
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