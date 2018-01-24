Туреччина заявила про ракетний обстріл із Сирії з боку курдів

На місто впали кілька ракет, одна з яких влучила в мечеть і пошкодила її.

Одна людина загинула і 13 отримали поранення в результаті ракетного обстрілу прикордонного турецького міста Кіліс з території Сирії.

Про це заявив губернатор турецької провінції, повідомляє Le Figaro.

За словами губернатора, на місто впали кілька ракет, одна з яких влучила в мечеть і пошкодила її. Він також повідомив, що двоє поранених перебувають у критичному стані.

Турецька влада стверджує, що ракети були випущені із сирійського регіону Афрін курдськими підрозділами PYD/PKK, яких Анкара називає терористами.

Нагадаємо, 20 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що турецька армія почала наземний наступ на позиції YPG на півночі Сирії.

Офіційна Анкара вважає курдські сили терористами через сепаратистські настрої "Робітничої партії Курдинстану", яка бореться за курдську державу або автономний регіон, нерідко терористичними методами.

В уряді Сирії засудили Туреччину за початок операції проти курдських "Загонів народної самооборони" (YPG) на півночі Сирії та заявили, що Анкара не попередила Дамаск про наміри розпочати бойові дії на її території.