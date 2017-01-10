Туреччині вже не потрібне членство в ЄС, але переговори триватимуть, – Ердоган

Членство в Євросоюзі Туреччині вже не потрібне, заявив президент Реджеп Таїп Ердоган, однак Анкара не припинятиме переговори з Брюсселем

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що його країні не обов'язково приєднуватися до Європейського Союзу. Водночас Анкара не ініціюватиме припинення переговорів.

Про це Ердоган заявив у неділю, 1 жовтня, перед турецьким парламентом.

"Я скажу прямо: ми не припинимо процес (переговорів, – ред.) і не здамося. Насправді нам не потрібно членство в ЄС. Якщо Євросоюз хоче сьогодні зробити крок уперед, єдиний спосіб полягає в ініціюванні справжнього економічного та культурного розширення через приєднання Туреччини", – зазначив Ердоган.

Він додав, що Туреччина "буде рада зробити свій внесок в майбутнє Європи".

"Якщо вони цього не зроблять, це не буде мати ніякого значення для нас, ми продовжимо шлях", – підкреслив він.

Нагадаємо, угоду про асоціацію між Туреччиною і Євросоюзом було підписано в 1963 році, а заявку на членство в ЄС Анкара подала в 1987-му. Переговори про вступ при цьому почалися тільки в 2005 році. За цей час були узгоджені 14 з 35 технічних пунктів, які турецькій владі необхідно виконати, щоб досягти стандартів європейської спільноти. Ще 17 пунктів на цей момент заблоковані, а щодо чотирьох тривають переговори. Розбіжності між Брюсселем і Анкарою, зокрема, стосуються позиції Туреччини щодо Кіпру та небажання багатьох європейських політиків бачити мусульманську країну в союзі.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначала у квітні, що введення президентом Туреччини смертної кари стане кінцем переговорів про її членство в Європейському Союзі. На початку вересня Меркель заявила, що спробує покласти край переговорам про членство Туреччини в ЄС.

Натомість президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер виступає проти припинення переговорів про вступ Туреччини до ЄС, як того вимагають окремі держави-члени і європарламентарі.