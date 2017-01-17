Затриманий в Туреччині стамбульський терорист визнав провину, - ОНОВЛЕНО
Як повідомляє агентство "Анадолу", поліція впіймала терориста Абдулкадира Машаріпова у стамбульському районі Бешикташ.
Окрім Машаріпова, затримано ще чотирьох людей: трьох жінок і одного чоловіка. Серед затриманих - громадяни Киргизстану, Єгипту, Сенегалу і Сомалі.
Крім того, в п'яти районах Стамбула були проведені операції затримання членів узбецького осередку ІДІЛ, у який входив і Машаріпов. Затримано велику кількість імовірних терористів, пише агентство.
Згодом Абдулгадир Машаріпов визнав свою провину. Про це з посиланням на губернатора Стамбула Васіпа Шахіна інформує Hurriet Daily News.
За словами чиновника, "очевидно, що він (Машаріпов) здійснив теракт від імені Ісламської держави".
При цьому Шахін додав, що підготовку терорист пройшов в Афганістані.
Губернатор також повідомив, що крім Машаріпова правоохоронці затримали також одного іракця і ще трьох жінок, про особи яких поки нічого не відомо.
Нагадаємо, що в Стамбулі у новорічну ніч озброєний чоловік напав на відвідувачів нічного клубу Reina. Він прибув до клубу на таксі в неділю пізно вночі і відкрив вогонь по людях, які святкували Новий рік. Серед загиблих були іноземці. Також десятки людей отримали поранення. Влада Туреччини назвала напад терактом.
Пізніше відповідальність за напад узяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава". В ІДІЛ заявили, що це помста Туреччині за дії в Сирії.
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