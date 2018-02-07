Туроператор пояснив, чому не забрав туристів з Мальорки
"У зв'язку з технічними несправностями і регулярними затримками вильотів авіакомпаній YanAir і Bravo Airways туроператор Join UP ухвалив дуже непросте, але єдине вірне рішення - скоротити польотну програму за напрямом Іспанія", - пояснюють у туркомпанії.
Там пообіцяли, що вже 3 липня вивезуть з аеропорту міста Пальма-де-Мальорка українських туристів, що чекають там вильоту додому.
"Туристам, які чекають на виліт на курортах Іспанії, буде надано проживання та харчування", - підкреслюється у повідомленні.
У Join UP заявили, що з 2 липня повністю припиняють возити туристів до Пальма-де-Майорка.
"Туроператор планував здійснити вивізний рейс 8.07, але через технічну несправність рейс YE 3421 міг би відбутися тільки з великою затримкою близько 2-х діб, яка також спричинила б за собою збій всього польотного розкладу", - пояснюють у туркомпанії.
"Всім туристам, які не змогли вилетіти сьогодні, буде запропоноване повернення 100% коштів або перебронювання на інший напрямок", - додають там.
Крім того, туроператор планує з 4 липня скасувати вильоти до Барселони із Запоріжжя, з 9 липня – до Барселони зі Львова, з 14 липня – до Барселони з Одеси.
Виліт з Києва на Тенеріфе тепер буде здійснюватися 1 раз на 10/11 днів.
Як писав iPress.ua, близько 160 українських туристів не можуть вилетіти додому з відпочинку в Пальма-де-Майорка.
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