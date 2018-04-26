Туск: Косово не буде в ЄС без нормальних відносин із Сербією
"Без всеосяжної нормалізації відносин з Сербією та повного виконання домовленостей я не бачу, як можна досягти прориву у відносинах з ЄС. Я знаю, що це буде важко, але я все ще залишаюся обережним оптимістом", - сказав Туск, повідомляє сайт Ради.
У той же час він привітав Косово з недавньою ратифікацією угоди про демаркацію кордонів з Чорногорією.
"Це поставило Косово на один крок ближче до безвізового режиму з ЄС. Це також було доказом того, що міжпартійне співробітництво можливе у життєво важливих для всіх косоварів питаннях", - зазначив він.
Туск наголосив на необхідності продовжувати боротьбу з організованою злочинністю та корупцією, яка також потребує політичного консенсусу.
Нагадаємо, 15 березня президент Сербії Александар Вучич заявив, що його країна готова до компромісу у суперечці щодо Косова.
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