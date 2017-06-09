Творці операційної системи Fedora Linux заборонили постачати її в Крим

При цьому ОС входить до категорії вільних програмних забезпечень, передбачене для безперешкодного розповсюдження по всьому світу

Творці однієї з найбільш популярних операційних систем, Fedora Linux, заборонили її поставки в Крим.

Міжнародне співтовариство Fedora Project, яке займається розробкою популярної відкритої операційної системи Fedora Linux, 5 вересня оновило експортну угоду для користувачів. Згідно з внесеними змінами, співтовариство наклало заборону на поставки даної операційної системи в Крим.

"Завантажуючи програмне забезпечення Fedora, ви підтверджуєте, що розумієте наступне: програмне забезпечення Fedora і супутня технічна інформація можуть регулюватися Правилами експортного контролю США та іншими законами США та інших країн і не можуть експортуватися або передаватися в заборонені експортним контролем США країни і держави, які підпадають під санкції США: на даний момент [це] Куба, Іран, Північна Корея, Судан, Сирія і Кримський регіон України", - йдеться в оновленій експортній угоді Fedora Project.

Минулого разу експортна угода Fedora Project оновлювалося в листопаді 2015 року і тоді не містило заборони на постачання софта в Крим.

У світі існують десятки версій операційних систем, заснованих на Linux. Fedora з'явилася в листопаді 2003 року і є одним з найбільш популярних дистрибутивів Linux поряд з Ubuntu, Debian, Knoppix, SUSE і ін. Згідно зі статистикою Fedora Project, тільки офіційного сайту операційна система була завантажена майже 1,5 млн разів. Яка кількість користувачів передавала систему одне одному і число завантажень з інших джерел, не відомі. Творець ядра Linux Лінус Торвальдс в грудні 2014 року повідомляв у своєму акаунті в Google+, що і сам користується Fedora.

Fedora являє собою вільне програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, що створюється співтовариством Fedora Project, що складається з розробників, системних адміністраторів, веб-дизайнерів і ін. В теорії це означає, що будь-яка людина може скачати з сайту Fedora Project операційну систему Fedora, використовувати і модифікувати її на свій розсуд. Проте на вільне програмне забезпечення і софт з відкритим вихідним кодом все ж нерідко поширюються дії так званих вільних і відкритих ліцензій, які дозволяють встановлювати мінімальні вимоги до користувачів софта.

Спільнота Fedora Project спонсорується компанією Red Hat, яка "інвестує в інфраструктуру і ресурси для заохочення співробітництва і інкубації нові технології, деякі з них згодом можуть бути інтегровані в продукти Red Hat", йдеться на сайті Fedora Project. Red Hat - це американська компанія, що випускає комерційні рішення на основі Linux. Флагманський продукт компанії - операційна система Red Hat Enterprise Linux для корпоративних користувачів.

Нагадаємо, у серпні американська компанія Finastra, що постачає програмне забезпечення для роботи банків з міжнародною системою розрахунків SWIFT, відмовилася продовжувати співпрацю з Російським національним комерційним банком (РНКБ) і Темпбанком.