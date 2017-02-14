Тимошенко є матір'ю популізму і корупції в Україні, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко "матір'ю економічної слабкості і популізму в Україні".

"Мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко", - заявив Гройсман на нараді уряду, інформує "Українська правда".

За його словами, Тимошенко 20 років робила все для того, аби знищити Україну. "І завжди їй хтось заважав", - додав прем'єр.

Гройсман згадав, як ще 10 років тому Тимошенко намагалася добитися його відставки з посади мера Вінниці за комунальні тарифи. "Але не змогла, не по зубам був", - розповів Гройсман.

Голова уряду назвав "тотальною брехнею" заяви Тимошенко від 13 лютого, що за нинішнього прем'єра в Україні спостерігається економічний спад і що саме Гройсман разом з Порошенко незаконно забрали з Ради проект постанови "Батьківщини" про відставку голови уряду.

"У Юлії Тимошенко є потенційна жага і самоціль – дірватись до влади", - заяви прем'єр і додав, що саме "ця брехня не дає можливості для успіху України".

Нагадаємо, що саме Юлія Тимошенко минулого тижня виступила проти відставки Володимири Гройсмана. Основною причиною потреби відставки Гройсмана Тимошенко вважає непрофесійне управління країною.

На її думку, це призвело до руйнівних процесів в економіці, соціальній та господарській сферах, а також збільшення рівня інфляції, падіння ВВП та торгівля на крові з окупованими територіями.