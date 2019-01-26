Тисячі “жовтих жилетів” знову вийшли на вулиці Франції

Це вже одинадцята субота протестів

У суботу тисячі активістів руху "жовтих жилетів" вийшли на демонстрації в Парижі та інших містах Франції.

"Тисячі демонстрантів у жовтих жилетах пройшли в суботу Парижем та іншими містами", - повідомляє Reuters.

Демонстрації були в основному мирними, але наприкінці паризького маршу на площі Бастилії відбулися зіткнення.

Зазначається, що кількість протестуючих була меншою, ніж минулої суботи, особливо в Парижі. Однак деякі протестуючі закликали на вечірні збори, що отримали назву "Жовта ніч", на площі Республіки.

"У Парижі 26 січня було затримано 223 людини. В районі площі Бастилії демонстранти кидали каміння в правоохоронців. Повідомляється про сутички також у Монпельє, Нанті, Тулузі, Евре", - повідомляє DW.

Утім, як зазначається, демонстрації проходять переважно мирно, сутички з поліцією виникають епізодично, хоча й не такі великі, як під час грудневих акцій.

Станом на 14 годину у МВС оцінили цількість учасників учасників протестів у 22 тисячі, з них у Парижі - 2,5 тисячі. У Бордо, за оцінками журналістів, 26 січня участь у демонстрації взяли до п'яти тисяч мітингувальників.

До охорони порядку по всій країні залучено близько 80 тисяч правоохоронців.

Нагадаємо, що поліція Парижа заарештувала 12 осіб за перші години протесту "жовтих жилетів", який розпочався зранку в суботу.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.