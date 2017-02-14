БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ 2016 році позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У 2016 році експорт товарів з України перевищив імпорт
Порівняно із 2015 роком експорт скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%
Фото:espreso.tv
Обсяг експорту товарів та послуг України у 2016 році становив 44,885 млрд доларів, імпорту - 44,548 млрд доларів, - свідчать дані Держстату.
Порівняно із 2015 роком експорт скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.
Нагадаємо, за січень-жовтень 2016 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України становило $2,1 млрд, в той час як за 10 місяців 2015 року позитивне сальдо склало $397,1 млн.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
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