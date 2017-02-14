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У 2016 році експорт товарів з України перевищив імпорт

Порівняно із 2015 роком експорт скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%
У 2016 році позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.
У 2016 році експорт товарів з України перевищив імпорт Фото:espreso.tv

Обсяг експорту товарів та послуг України у 2016 році становив 44,885 млрд доларів, імпорту - 44,548 млрд доларів, - свідчать дані Держстату.

Порівняно із 2015 роком експорт скоротився на 4,1%, імпорт збільшився на 3,7%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило 337,3 млн доларів.

Нагадаємо, за січень-жовтень 2016 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі України становило $2,1 млрд, в той час як за 10 місяців 2015 року позитивне сальдо склало $397,1 млн.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

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14 02 2017 18:15
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