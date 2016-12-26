У 2016 році ЗСУ в боях на Донбасі зазнали 256 небойових втрат

За 2016 рік продовжили контракт з армією понад 68 тисяч осіб

Бойові втрати української армії у 2016 році склали 211 військових, а небойові - 256.

"Кількість втрат у 2016 році: бойових - 211, небойових - 256", - інформує "ВВС Україна" з посиланням на інформацію Управління по зв'язках з громадськістю Збройних сил України.

"Протягом 2016 року в результаті бойових ушкоджень втрати озброєння і військової техніки в Збройних Силах України склали понад 100 одиниць", - йдеться в повідомленні.

У той же час українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння і військової техніки та ще близько 700 одиниць були відремонтовані і повернуті Збройним силам.

За 2016 рік продовжили контракт з армією понад 68 тисяч осіб, з них 7,5 тис. - офіцери.

Нагадаємо, що впродовж року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.