У 2016 році ЗСУ в боях на Донбасі зазнали 256 небойових втрат
"Кількість втрат у 2016 році: бойових - 211, небойових - 256", - інформує "ВВС Україна" з посиланням на інформацію Управління по зв'язках з громадськістю Збройних сил України.
"Протягом 2016 року в результаті бойових ушкоджень втрати озброєння і військової техніки в Збройних Силах України склали понад 100 одиниць", - йдеться в повідомленні.
У той же час українська армія отримала 1 тис. одиниць нового (модернізованого) озброєння і військової техніки та ще близько 700 одиниць були відремонтовані і повернуті Збройним силам.
За 2016 рік продовжили контракт з армією понад 68 тисяч осіб, з них 7,5 тис. - офіцери.
Нагадаємо, що впродовж року на Донбасі загинули 467 українських військовослужбовців.
Відзначимо, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 83 смерті мирних громадян на Донбасі в період з січня по листопад 2016.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що внаслідок російської агресії в Україні загинуло близько 7,5 тис цивільних.
Від початку проведення антитерористичної операції на Донбасі загинуло 3064 силовиків, ще 10 753 дістали поранення.
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