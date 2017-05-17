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У 2017 році Ryanair відкриє рейс зі Львова до німецького Меммінгена

Рейси будуть здійснюватися два рази на тиждень
Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair почне польоти зі Львова до Меммінгена (Німеччина) у вересні поточного року, а не наприкінці жовтня, як планувала раніше.
У 2017 році Ryanair відкриє рейс зі Львова до німецького Меммінгена Ryanair. Фото: telegraph.co.uk

"Ryanair відсвяткував свій новий маршрут Львів – Меммінген, розпочавши продаж квитків за ціною від 19,99 євро для поїздок у вересні та жовтні. Ці місця з низькими тарифами доступні для бронювання на сайті Ryanair.com до півночі 18 травня", – заявили у прес-службі Ryanair, повідомляє "УНІАН".

За словами менеджера з продажу та маркетингу Ryanair в Центральній і Східній Європі Ольги Павлонки, рейси будуть здійснюватися два рази на тиждень.

"Ryanair радий оголосити, що новий маршрут Львів – Меммінген, який буде здійснюватися два рази на тиждень, запустить на два місяці раніше, ніж планувалося, і запропонує українським бізнесменам і відпочиваючим найнижчі ціни на авіаквитки", - цитує Павлонку прес-служба авіакомпанії.

Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.

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17 05 2017 14:40
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