У 2017 році Ryanair відкриє рейс зі Львова до німецького Меммінгена
"Ryanair відсвяткував свій новий маршрут Львів – Меммінген, розпочавши продаж квитків за ціною від 19,99 євро для поїздок у вересні та жовтні. Ці місця з низькими тарифами доступні для бронювання на сайті Ryanair.com до півночі 18 травня", – заявили у прес-службі Ryanair, повідомляє "УНІАН".
За словами менеджера з продажу та маркетингу Ryanair в Центральній і Східній Європі Ольги Павлонки, рейси будуть здійснюватися два рази на тиждень.
"Ryanair радий оголосити, що новий маршрут Львів – Меммінген, який буде здійснюватися два рази на тиждень, запустить на два місяці раніше, ніж планувалося, і запропонує українським бізнесменам і відпочиваючим найнижчі ціни на авіаквитки", - цитує Павлонку прес-служба авіакомпанії.
Нагадаємо, авіакомпанія Ryanair оголосила про відкриття маршруту Львів-Берлін з 8 вересня, замість анонсованого раніше старту у жовтні.
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