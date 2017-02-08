У 2019 році в Норвегії запустять електроавтобуси-безпілотники

З січня 2019 року на вулицях Осло в повну силу запрацюють безпілотні електроавтобуси.

Цей транспорт буде вміщати до 12 пасажирів і здатен розвивати швидкість близько 20 кілометрів на годину. Викликати автобус можна буде за допомогою спеціального мобільного додатку, після чого час очікування, як обіцяє влада, складе не більше десяти хвилин, інформує "Платформа".

Зараз електроавтобуси тестуються на території парку Форус. Для впевненості, що все працює добре, цей інноваційний громадський транспорт повинен наїздити там 2 тис. годин без пасажирів. Випробування планують завершити у березні 2018 року. Якщо у фахівців не виникне ніяких питань, то далі на лінії в Осло вийдуть двадцять безпілотників, користатись якими зможуть усі.

Крім того, міністр транспорту Норвегії Кетіл Сульвік-Улсен повідомив, що в планах держави до 2025 року взагалі заборонити використання в країні автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

Нагадаємо, що уряд Франції планує до 2040 року припинити продаж у країні автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами.