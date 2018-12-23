У 78 об'єднаних територіальних громадах обирають місцеву владу

23 грудня по всій Україні обирають депутатів 9 міських, 19 селищних і 317 сільських рад, а також відповідних сільських і міських голів

На 23 грудня Центральна виборча комісія призначила місцеві вибори в 78 об'єднаних територіальних громадах по всій Україні. До складу цих 78 ОТГ увійшли 345 місцевих рад: міських - 9, селищних - 19 і сільських - 317.

Вибори відбудуться: у Волинській області – в 9 ОТГ; у Дніпропетровській області – в 1 ОТГ; у Житомирській області – в 6 ОТГ; в Івано-Франківській області – в 4 ОТГ; у Київській області – в 4 ОТГ; у Кіровоградській області – в 4 ОТГ; у Львівській області – в 5 ОТГ; у Полтавській області – в 3 ОТГ; у Рівненській області – в 3 ОТГ; у Тернопільській області – в 5 ОТГ; у Хмельницькій області – в 3 ОТГ; у Черкаській області – в 27 ОТГ; у Чернівецькій області – в 4 ОТГ.

Голосування відбудеться і в Київській області, повідомляє Нацполіція. Своїх місцевих депутатів і міських і селищних голів обиратимуть жителі Баришівської, Бородянської, Ковалівської (Васильківський район) та Миронівської об’єднаних територіальних громад. Загальна кількість виборчих дільниць – 62.

"Громадський порядок під час виборів об’єднаних територіальних громад забезпечуватимуть близько 130 правоохоронців.

У кожному територіальному відділі поліції будуть створені спеціалізовані слідчо-оперативні групи, співробітники яких будуть займатися реагуванням і розглядом звернень та заяв громадян, пов'язаних із порушенням виборчого процесу.

Також будуть передбачені резерви. Під посилений режим охорони будуть взяті громадські місця та місця проведення масових заходів. Збільшено кількість патрулів в місцях волевиявлення громадян", - повідомляє поліція Київської області.

Загалом участь у голосуванні зможуть взяти майже 453 тисячц виборців. Голосування на 622 виборчих дільницях триватиме до 20:00.