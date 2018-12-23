У 78 об'єднаних територіальних громадах обирають місцеву владу
Вибори відбудуться: у Волинській області – в 9 ОТГ; у Дніпропетровській області – в 1 ОТГ; у Житомирській області – в 6 ОТГ; в Івано-Франківській області – в 4 ОТГ; у Київській області – в 4 ОТГ; у Кіровоградській області – в 4 ОТГ; у Львівській області – в 5 ОТГ; у Полтавській області – в 3 ОТГ; у Рівненській області – в 3 ОТГ; у Тернопільській області – в 5 ОТГ; у Хмельницькій області – в 3 ОТГ; у Черкаській області – в 27 ОТГ; у Чернівецькій області – в 4 ОТГ.
Голосування відбудеться і в Київській області, повідомляє Нацполіція. Своїх місцевих депутатів і міських і селищних голів обиратимуть жителі Баришівської, Бородянської, Ковалівської (Васильківський район) та Миронівської об’єднаних територіальних громад. Загальна кількість виборчих дільниць – 62.
"Громадський порядок під час виборів об’єднаних територіальних громад забезпечуватимуть близько 130 правоохоронців.
У кожному територіальному відділі поліції будуть створені спеціалізовані слідчо-оперативні групи, співробітники яких будуть займатися реагуванням і розглядом звернень та заяв громадян, пов'язаних із порушенням виборчого процесу.
Також будуть передбачені резерви. Під посилений режим охорони будуть взяті громадські місця та місця проведення масових заходів. Збільшено кількість патрулів в місцях волевиявлення громадян", - повідомляє поліція Київської області.
Загалом участь у голосуванні зможуть взяти майже 453 тисячц виборців. Голосування на 622 виборчих дільницях триватиме до 20:00.
Додамо, що ЦВК затвердила терміни проведення президентських виборів: кампанія розпочнеться 31 грудня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата