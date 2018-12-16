У Барселоні зоозахисники оголилися для акції проти використання хутра та шкіри

У Барселоні 16 грудня зоозахисники та інші активісти, які виступають за захист прав тварин, провели символічну акцію на знак протесту проти використання хутра та шкіри. Демонстранти роздягнулися і облили себе штучною кров'ю

Оголені десятки активістів лягли у нерухомі позиції на площі "Площа Каталонії", одному з головних торгових і туристичних місць Барселони, повідомляє "Громадське".

Одна з учасниць акції, яка сидить на шматку хутра, тримала плакат із написом "Скільки життів заради одного пальто?".

Акція протесту була організована іспанським відділенням щодо захисту прав тварин Anima Naturalis.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року стало відомо, що італійський будинок моди Gucci відмовляється від використання натурального хутра у своїх колекціях, починаючи з весни-літа 2018 року. Окрім іншого, Gucci планувала вступ до Всесвітнього альянсу проти використання хутра, де перебуває низка міжнародних організацій, які виступають за захист прав тварин.

Норвегія планує заборонити ферми з виведення лисиць та норок для хутряної промисловості вже з 2025 року, й таким чином стане першою скандинавською країною, яка наважилася на такий крок.