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У Білорусі засудили українця на три роки за провезення мисливської рушниці

У разі, якщо Міністерство юстиції не оскаржуватиме судове рішення, громадянин України буде відбувати покарання в Білорусі
Суд Столінського району Брестської області засудив громадянина України до позбавлення волі на три роки і три місяці за "незаконне переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу і державний кордон Республіки Білорусь вогнепальної зброї".
У Білорусі засудили українця на три роки за провезення мисливської рушниці Фото: Getty Images

Про це повідомляє 19 лютого білоруська служба "Радіо Свобода".

Про сам факт стало відомо після того, як Міністерство юстиції України звернулося до суду для приведення покарання у відповідність з національним законодавством, щоб це стало підставою для екстрадиції українця на батьківщину.

Водночас суд вирішив визнати відповідне клопотання Міністерства юстиції безпідставним - в Україні таке правопорушення є адміністративним, а не кримінальним. У разі, якщо Міністерство юстиції не оскаржуватиме судове рішення, громадянин України буде відбувати покарання в Білорусі.

Зараз українець перебуває у виправній колонії № 2 управління Департаменту виконання покарань МВС Білорусі в Брестській області. Вирок був оголошений 8 червня 2017 року. У листопаді того ж року Генеральна прокуратура Білорусі запропонувала Україні екстрадувати українця на батьківщину для подальшого відбування покарання.

Як з'ясувалося в ході судового розгляду клопотання Міністерства юстиції України, українець намагався провезти на територію Білорусі мисливську гвинтівку, яку експертиза визначила як "гладкоствольну вогнепальну зброю".

У Білорусі громадянина України засудили за частиною першою статті 333-1 (незаконне переміщення вогнепальної зброї) Кримінального кодексу.

В кінці листопада 2017 року широкий резонанс отримав інший випадок затримання іноземця за провезення зброї через державний кордон Білорусі. 24-річного француза Жаляна Війо затримали 21 вересня на прикордонному переході Нова Гута (митник сказав, що Війо оглядали, бо він був бородатий) і звинуватили в незаконному перевезенні вогнепальної зброї (ч. 2 ст. 295 КК) і незаконному обігу отруйних речовин (ч . 1 333-1 КК). Санкції за цими статтями передбачають до 7 років позбавлення волі.

17 листопада представник державного звинувачення Ольга Лащенко попросила покарати підсудного штрафом в розмірі 300 базових величин (6900 рублів) і звільнити на поруки. При цьому представник прокуратури зазначила, що вина іноземця "повністю доведена".

В результаті Війо визнали невинним і звільнили з-під варти в зв'язку з відсутністю складу злочину.

Саме Війо звернув увагу громадськості ще на одну аналогічну справу, заведену на японського художника Даїчі Йошиду. В 2016 році його запросили на фестиваль манґа в Одесу. У Києві він придбав в антикварному магазині різні частини зброї до 1945 року випуску. У жовтні 2017 року його засудили на 4,5 роки позбавлення волі у виправній колонії в умовах посиленого режиму.

 

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19 02 2018 13:12
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