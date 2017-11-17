У Болгарії автобус зіткнувся з вантажівкою: дев'ятеро загиблих
Як уточнив журналістам міністр охорони здоров'я Болгарії Кирило Ананьєв, який прибув на місце аварії, шість осіб загинули на місце аварії, ще троє померли в лікарні, повідомляє "Укрінформ".
Решті потерпілим, які були доставлені у найближчі лікарні, надається медична допомога.
За даними болгарської Дорожньої поліції, в автобусі було 27 осіб. Всі вони поверталися в місто Перник (передмістя Софії) після проходження у Варні курсу реабілітації. Всі пасажири автобуса – люди зі слабким зором.
На місці ДТП працює спеціально створена слідча бригада. За попередніми даними, зіткнення сталося через порушення водієм автобуса правил обгону.
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився провести детальну перевірку автобуса і підприємства, до якого він був прикріплений.
Нагадаємо, що в турецькому місті Ізмір стався вибух службового автобуса пенітенціарної служби, внаслідок чого шестеро людей були поранені.
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