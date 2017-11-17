У Болгарії автобус зіткнувся з вантажівкою: дев'ятеро загиблих

У Болгарії на автомагістралі Софія-Варна внаслідок лобового зіткнення автобуса з вантажівкою дев'ять осіб загинули, ще 20 дістали травми різного ступеня тяжкості.

Як уточнив журналістам міністр охорони здоров'я Болгарії Кирило Ананьєв, який прибув на місце аварії, шість осіб загинули на місце аварії, ще троє померли в лікарні, повідомляє "Укрінформ".

Решті потерпілим, які були доставлені у найближчі лікарні, надається медична допомога.

За даними болгарської Дорожньої поліції, в автобусі було 27 осіб. Всі вони поверталися в місто Перник (передмістя Софії) після проходження у Варні курсу реабілітації. Всі пасажири автобуса – люди зі слабким зором.

На місці ДТП працює спеціально створена слідча бригада. За попередніми даними, зіткнення сталося через порушення водієм автобуса правил обгону.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився провести детальну перевірку автобуса і підприємства, до якого він був прикріплений.

Нагадаємо, що в турецькому місті Ізмір стався вибух службового автобуса пенітенціарної служби, внаслідок чого шестеро людей були поранені.