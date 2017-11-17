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У Болгарії автобус зіткнувся з вантажівкою: дев'ятеро загиблих

На місці ДТП працює спеціально створена слідча бригада
У Болгарії на автомагістралі Софія-Варна внаслідок лобового зіткнення автобуса з вантажівкою дев'ять осіб загинули, ще 20 дістали травми різного ступеня тяжкості.
У Болгарії автобус зіткнувся з вантажівкою: дев Фото: 5.ua

Як уточнив журналістам міністр охорони здоров'я Болгарії Кирило Ананьєв, який прибув на місце аварії, шість осіб загинули на місце аварії, ще троє померли в лікарні, повідомляє "Укрінформ".

Решті потерпілим, які були доставлені у найближчі лікарні, надається медична допомога.

За даними болгарської Дорожньої поліції, в автобусі було 27 осіб. Всі вони поверталися в місто Перник (передмістя Софії) після проходження у Варні курсу реабілітації. Всі пасажири автобуса – люди зі слабким зором.

На місці ДТП працює спеціально створена слідча бригада. За попередніми даними, зіткнення сталося через порушення водієм автобуса правил обгону.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розпорядився провести детальну перевірку автобуса і підприємства, до якого він був прикріплений.

Нагадаємо, що в турецькому місті Ізмір стався вибух службового автобуса пенітенціарної служби, внаслідок чого шестеро людей були поранені.

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17 11 2017 19:57
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