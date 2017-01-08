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У "Борисполі" затримали чоловіка з кілограмом кокаїну в шлунку

Молодик погодився це зробити за $4,5 тис
В аеропорту "Бориспіль" упіймали 25-річного чоловіка, який намагався провезти в Україну з Бразилії понад 1 кг кокаїну.
У "Борисполі" затримали чоловіка з кілограмом кокаїну в шлунку Фото: kobl.gp.gov.ua

"Молодик за грошову винагороду в розмірі 4,5 тис. дол. США погодився перевезти з Федеративної Республіки Бразилія в Україну наркотичний засіб обмеженого обігу - кокаїн. Отримавши понад 1 кг кокаїну в Бразилії, чоловік пересипав його у 28 презервативів і проковтнув, щоб непомітно перевезти його контрабандою через митні кордони у шлунку. Потім чоловік нічого не їв і вживав спеціальні препарати, які дозволяли утримувати кокаїн у шлунку", - повідомляє прокуратура Київської області.

Злочинця затримали, коли він проходив митний огляд, і відправили в лікарню, а потім за ґрати. За ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) КК України йому загрожує до 10 років в'язниці.

Кілограм кокаїну на "чорному" ринку оцінюють у 300 тис. доларів.

Нагадаємо, що поліцейські Іспанії та Еквадору перехопили судно, що перевозило наркотики, і в результаті вилучили понад 5 тонн кокаїну.

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01 08 2017 13:58
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