У "Борисполі" затримали чоловіка з кілограмом кокаїну в шлунку

В аеропорту "Бориспіль" упіймали 25-річного чоловіка, який намагався провезти в Україну з Бразилії понад 1 кг кокаїну.

"Молодик за грошову винагороду в розмірі 4,5 тис. дол. США погодився перевезти з Федеративної Республіки Бразилія в Україну наркотичний засіб обмеженого обігу - кокаїн. Отримавши понад 1 кг кокаїну в Бразилії, чоловік пересипав його у 28 презервативів і проковтнув, щоб непомітно перевезти його контрабандою через митні кордони у шлунку. Потім чоловік нічого не їв і вживав спеціальні препарати, які дозволяли утримувати кокаїн у шлунку", - повідомляє прокуратура Київської області.

Злочинця затримали, коли він проходив митний огляд, і відправили в лікарню, а потім за ґрати. За ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) КК України йому загрожує до 10 років в'язниці.

Кілограм кокаїну на "чорному" ринку оцінюють у 300 тис. доларів.

Нагадаємо, що поліцейські Іспанії та Еквадору перехопили судно, що перевозило наркотики, і в результаті вилучили понад 5 тонн кокаїну.