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У Боснії і Герцеговині розбився літак, загинули п'ятеро людей, – ФОТО

Зокрема, загинули три дитини
У Боснії та Герцеговині неподалік міста Мостар розбився легкомоторний спортивний літак. На борту були п’ятеро осіб, з них троє — діти. Усі вони загинули.
У Боснії і Герцеговині розбився літак, загинули п Фото: avaz.ba

Про це повідомляє місцевий портал avaz.ba.

"У катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема,. троє дітей у віці від семи до десяти років, і це діти працівників аеропорту Мостар. В аварії загинув також льотний інструктор. Особа п’ятого загиблого встановлюється", – йдеться в публікації.

Після падіння літка загорівся. На місце трагедії прибула державний міністр транспорту і комунікації Ісмір Джаску, також працюють карети "швидкої" та бригади рятувальників.


Фото: avaz.ba


Фото: avaz.ba


Фото: avaz.ba

Нагадаємо, 27 пасажирів рейсу "Аерофлоту" Москва-Бангкок отримали травми через потрапляння лайнера до зони турбулентності на підльоті до Бангкоку.

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13 05 2017 23:40
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