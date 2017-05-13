CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Боснії та Герцеговині неподалік міста Мостар розбився легкомоторний спортивний літак. На борту були п’ятеро осіб, з них троє — діти. Усі вони загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Боснії і Герцеговині розбився літак, загинули п'ятеро людей, – ФОТО
Зокрема, загинули три дитини
Фото: avaz.ba
Про це повідомляє місцевий портал avaz.ba.
"У катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема,. троє дітей у віці від семи до десяти років, і це діти працівників аеропорту Мостар. В аварії загинув також льотний інструктор. Особа п’ятого загиблого встановлюється", – йдеться в публікації.
Після падіння літка загорівся. На місце трагедії прибула державний міністр транспорту і комунікації Ісмір Джаску, також працюють карети "швидкої" та бригади рятувальників.
Фото: avaz.ba
Фото: avaz.ba
Фото: avaz.ba
Нагадаємо, 27 пасажирів рейсу "Аерофлоту" Москва-Бангкок отримали травми через потрапляння лайнера до зони турбулентності на підльоті до Бангкоку.
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