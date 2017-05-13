У Боснії і Герцеговині розбився літак, загинули п'ятеро людей, – ФОТО Зокрема, загинули три дитини

У Боснії та Герцеговині неподалік міста Мостар розбився легкомоторний спортивний літак. На борту були п’ятеро осіб, з них троє — діти. Усі вони загинули.

Фото: avaz.ba

Про це повідомляє місцевий портал avaz.ba. "У катастрофі загинули п'ятеро людей, зокрема,. троє дітей у віці від семи до десяти років, і це діти працівників аеропорту Мостар. В аварії загинув також льотний інструктор. Особа п’ятого загиблого встановлюється", – йдеться в публікації. Після падіння літка загорівся. На місце трагедії прибула державний міністр транспорту і комунікації Ісмір Джаску, також працюють карети "швидкої" та бригади рятувальників.

Фото: avaz.ba

Фото: avaz.ba

Фото: avaz.ba Нагадаємо, 27 пасажирів рейсу "Аерофлоту" Москва-Бангкок отримали травми через потрапляння лайнера до зони турбулентності на підльоті до Бангкоку.

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