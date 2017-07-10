CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Бразилії семеро дітей та вихователька загинули внаслідок нападу на дитячий садок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бразилії охоронець підпалив дитячий садок: загинули семеро дітей та вихователька
На момент інциденту у будівлі перебувало близько 80 дітей
Фото:скрин
За попередніми даними, 50-річний охоронець Даміан Соарес дус Сантос влаштував підпал, - повідомляє Globo.
Під час пожежі загинув і сам Сантос, його мотиви не встановлені.
Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.
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07 10 2017 10:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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