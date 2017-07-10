У Бразилії охоронець підпалив дитячий садок: загинули семеро дітей та вихователька

На момент інциденту у будівлі перебувало близько 80 дітей

У Бразилії семеро дітей та вихователька загинули внаслідок нападу на дитячий садок.

За попередніми даними, 50-річний охоронець Даміан Соарес дус Сантос влаштував підпал, - повідомляє Globo.

Під час пожежі загинув і сам Сантос, його мотиви не встановлені.

Нагадаємо, що 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі сталася пожежа, внаслідок якої загинуло троє дітей.



