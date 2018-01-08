У Броварах напали на співробітників Київоблгазу
Як повідомили в компанії, близько двадцяти молодиків увірвалися до приміщення Броварської філії експпуатаціі газового господарства, вели себе зухвало і агресивно, погрожували працівникам, штовхали їх, закликали до блокування роботи Філії.
"В подальшому вказані особи розпилили у приміщеннях невідому речовину із запахом газу. Внаслідок чого двоє працівників Філії госпіталізовано із підозрою на отруєння, за медичною допомогою звернулось вісім працівників компанії. Молодики відчували безкарність. Працівники поліції, які прибули за викликом на місце пригоди нікого із правопорушників не затримали, їх особи не встановили. Більше того у присутніх склалося враження, що поліціянти добре знайомі із нападниками. Варто зазначити, що під час нападу, начальник Філіі перебував на допиті у поліції з приводу проведення ремонтних робіт у промисловому районі міста. Товариство закликає компетентні органи втрутитися у ситуацію та притягнути виних осіб до передбаченої законодавством відповідальності", – заявили в Київоблгазі.
У компанії також зазначили, що за словами місцевих жителів організаторами хуліганських дій є лідер партійної фракції "Свобода" у Броварській міській раді Олег Шевчук та директор торгівельної спілки БМТ Тафій Сергій.
Фото: facebook.com/kyivoblgas
Напередодні, 30 липня, активісти Броварської ГО "Рідне місто Бровари" разом з Київською обласною організацією ВО "Свобода" та Броварською міською організацією ВО "Свобода" пікетували ПАТ "Київоблгаз" з вимогою відновити постачання газу на промислові підприємства у Броварах.
"Раніше "Київоблгаз" нарахував Броварському алюмінієвому заводу 48 млн грн боргу. Попри те що підприємство виграло суд, який своїм рішенням заборонив відключати підприємство від газопостачання, наразі цілу промислову зону в складі трьох підприємств міста відключено від газу. Через ці свавільні дії бюджет Броварів щоденно втрачає 3,6 млн грн. ГО "Рідне місто Бровари" та КОО ВО "Свобода" під час акції вимагали відновити газопостачання та відправити у відставку голову правління ПАТ "Київоблгаз" Дмитра Дронова", – повідомляє місцеве видання "Наше місто Бровари".
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