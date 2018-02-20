У Британії церкви роздаватимуть WiFi

65% англіканських церков у Британії знаходяться у сільській місцевості

Англіканські церкви у Великій Британії дозволили уряду встановлювати на верхівках своїх будівель обладнання для покращення мобільного зв’язку та інтернету

Про це йдеться у заяві британського уряду.

65% англіканських церков у Британії знаходяться у сільській місцевості, а їхнє розташування в центрі населенних пунктів означає, що вони можуть вирішити проблему з поширенням мобільного зв’язку та інтернету.

За допомогою розміщення спеціального обладнання на верхівках церков уряд зможе забезпечити кожного громадянина якісним мобільним зв’язком та інтернетом.

"Церкви - центральні будівлі та цінні пам’ятки архітектури для місцевих громад по усій країні. Ця угода з Англіканською церквою означатиме, що навіть будівля 15 століття зможе допомогти Британії пристосуватися до майбутнього, покращуючи життя людей у найбільш важкодоступних районах", - заявив міністр цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту Великобританії Метью Хенкок.

За планами британського уряду, таке рішення допоможе розширити доступ до громадських послуг, сприятиме конкуренції між місцевими бізнесами та підніме рівень туризму.

Раніше повідомлялось, що Євросоюз покриє безкоштовним Wi-Fi парки, площі, музеї та бібліотеки.