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Євросоюз покриє безкоштовним Wi-Fi парки, площі, музеї та бібліотеки

Безкоштовний Wi-Fi з’явиться в усіх громадських місцях Євросоюзу
Для всіх мешканців Євросоюзу та туристів у громадських місцях великих і маленьких населених пунктів згодом може з’явитися вільний доступ до інтернету.
Євросоюз покриє безкоштовним Wi-Fi парки, площі, музеї та бібліотеки Фото: EPA/UPG

Європейська Комісія (ЄК) поставила ціль охопити всі громадські місця Євросоюзу (ЄС) безкоштовним Wi-Fi-доступом, - повідомляє прес-служба ЄК, інформує НВ.

Програма WiFi4EU передбачає можливість вільного підключення до всесвітньої мережі для мешканців ЄС і туристів. Безкоштовні точки Wi-Fi мають з’явитися в усіх парках, на площах, у громадських спорудах, бібліотеках, музеях, медичних закладах ЄС.

Бюджет на просування програми WiFi4EU впродовж 2017-2019 років складає 120 млн євро. Ці кошти ЄК має намір спрямувати на придбання найсучаснішого обладнання. Згідно розрахунків, WiFi4EU дозволить отримати безкоштовний інтернет-доступ 6-8 тис. місцевим спільнотам. Число щоденних підключень коливатиметься в межах 40-50 млн.

Раніше дослідницька компанія iPass прийшла до висновку, що безкоштовний Wi-Fi є однією з найрозповсюдженіших мішеней, які обирають хакери для нападу на корпорації.

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30 05 2017 19:26
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