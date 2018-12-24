У Британії зоомагазинам заборонили продавати цуценят і кошенят

Велика Британія заборонила сторонні продажі цуценят і кошенят, щоб захистити тварин від експлуатації.

Новий закон допоможе розправитися з "фермами для цуценят" і ускладнить становище для недобросовісних торговців, які мало дбають про добробут тварин, заявляє уряд, повідомляє Associated Press.

Заборона "є частиною нашого зобов'язання щодо забезпечення того, щоб улюблені домашні тварини отримали правильний початок життя", - наголосив міністр із захисту тварин Девід Ратлам.

Відповідно до нових правил, люди, які планують взяти цуценя або кошеня, повинні будуть мати справу безпосередньо з заводчиком або центром перетримки, а не з зоомагазинами або іншими комерційними дилерами.

Також, у Німеччині притулки не віддаватимуть тварин новим власникам у період різдвяних свят. Зоозахисники вважають, що тварина — це "не лише подарунок на Різдво, вона - на все життя".