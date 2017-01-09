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У Брюсселі заборонили пластикові пакети

Тара для упаковки овочей та фруктів буде дозволена до вересня 2018 року
У столиці Бельгії Брюсселі заборонили розповсюдження пластикових пакетів на касах торгових точок.
У Брюсселі заборонили пластикові пакети Фото: news.ub.ua

Заборона набуває чинності з 1 вересня. До 30 листопада можна буде розповсюджувати пакети, куплені раніше, повідомляє RTBF.

Нові правила стосуються всіх брюссельських магазинів у всіх секторах торгівлі, але не зачіпають пакетів, в які упаковують фрукти і овочі. Така тара буде дозволена до вересня 2018 року.

Пластикові пакети, пляшки і стаканчики є важливою екологічною проблемою. Вони розкладаються сотні років і завдають непоправної шкоди екосистемам. Згідно з підрахунками, у світовій океан щорічно потрапляє від 4,8 до 12,7 млн тонн пластику.

Нагадаємо, що 28 серпня в Кенії заборонили пластикові пакети. Порушникам загрожує до чотирьох років в'язниці або штраф у розмірі до $38 тис.

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01 09 2017 15:58
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