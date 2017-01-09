CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Бельгії Брюсселі заборонили розповсюдження пластикових пакетів на касах торгових точок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Брюсселі заборонили пластикові пакети
Тара для упаковки овочей та фруктів буде дозволена до вересня 2018 року
Фото: news.ub.ua
Заборона набуває чинності з 1 вересня. До 30 листопада можна буде розповсюджувати пакети, куплені раніше, повідомляє RTBF.
Нові правила стосуються всіх брюссельських магазинів у всіх секторах торгівлі, але не зачіпають пакетів, в які упаковують фрукти і овочі. Така тара буде дозволена до вересня 2018 року.
Пластикові пакети, пляшки і стаканчики є важливою екологічною проблемою. Вони розкладаються сотні років і завдають непоправної шкоди екосистемам. Згідно з підрахунками, у світовій океан щорічно потрапляє від 4,8 до 12,7 млн тонн пластику.
Нагадаємо, що 28 серпня в Кенії заборонили пластикові пакети. Порушникам загрожує до чотирьох років в'язниці або штраф у розмірі до $38 тис.
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01 09 2017 15:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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