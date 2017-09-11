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У будівлі КМДА влаштували бійку

Щонайменше один постраждалий
В будівлю Київської міської державної адміністрації (КМДА) близько 11:20 з вимогою відновити довгострокове будівництво будинку увірвалися кілька десятків протестувальників.
У будівлі КМДА влаштували бійку Фото: ГолосUA

Внаслідок штовханини постраждала одна людина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Протестувальники заявили, що вимагають поставити на голосування питання про виділення земельної ділянки як позачерговий. Де саме розташована ділянка, мітингувальники не повідомили.

Протестувальники побили скло у колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками, повідомляє "ГолосUA".

Біля турнікета при вході на другий поверх виникла тиснява.

За підрахунками "Українських новин", в КМДА увірвалися близько 400 осіб.

Потерпілому вже надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 6 листопада у  центрі Києва біля будівлі Вищого спеціалізованого суду побили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.

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09 11 2017 12:39
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