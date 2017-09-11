ПОЛІТИКА НОВИНИВ будівлю Київської міської державної адміністрації (КМДА) близько 11:20 з вимогою відновити довгострокове будівництво будинку увірвалися кілька десятків протестувальників.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У будівлі КМДА влаштували бійку
Щонайменше один постраждалий
Фото: ГолосUA
Внаслідок штовханини постраждала одна людина, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Протестувальники заявили, що вимагають поставити на голосування питання про виділення земельної ділянки як позачерговий. Де саме розташована ділянка, мітингувальники не повідомили.
Протестувальники побили скло у колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками, повідомляє "ГолосUA".
Біля турнікета при вході на другий поверх виникла тиснява.
За підрахунками "Українських новин", в КМДА увірвалися близько 400 осіб.
Потерпілому вже надають медичну допомогу.
Нагадаємо, 6 листопада у центрі Києва біля будівлі Вищого спеціалізованого суду побили радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка.
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09 11 2017 12:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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