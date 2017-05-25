З будинку екс-голови київської податкової вилучили $1 млн, €250 тис. і два кг золота
"У Низенка, який з 2014 року в Іспанії, вилучено 15 картин, 5 ікон. Вироби з золота, срібла, близько 1 млн доларів, 250 тис. євро, 2 кг золота", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує LB.ua.
Також вилучено автомобілі Mercedes і Volkswagen.
Низенко очолював київську податкову в 2008-2011 роках.
Крім того, Аваков зазначив, що кількість затриманих колишніх співробітників Податкової служби зросла до 26 - у міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київська область) було затримано екс-заступника начальника управління Податкової в Дніпропетровській області Геннадія Козака, а в Трускавці Львівської області - колишнього начальника Артемівської районної Податкової інспекції Луганська Ольгу Гулку.
Як відомо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
Їм інкримінують участь у схемі зі збору коштів з підприємств в обхід держбюджету. Збиток державі від цього оцінюється в 96 мільярдів гривень.
Зазначимо, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід вже для п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.
Зокрема, екс-начальнику луганської податкової Олександрові Антипову, у якого під час обшуку знайшли 3,8 млн доларів готівкою, суд визначив заставу 15 млн гривень.
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