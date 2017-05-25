Суд відпустив вже п'ятьох податківців, які були затримані в рамках антикорупційної операції
Вночі судді відпустили екс-очільника Святошинської податкової Києва Юрія Мостипана під заставу мільйон гривень. На чиновника вдягли електронний браслет, - повідомляє "112 Україна".
Таке саме рішення суд ухвалив щодо колишнього керівника Дарницької податкової адміністрації Києва Юрія Кравченка. Той повинен внести один мільйон гривень застави протягом 5 днів, інакше прокуратура може подати клопотання щодо зміни запобіжного заходу.
Тим часом колишнього начальника Державної податкової інспекції Подільського району Києва Олексія Ярошенка суд відпустив під особисте зобов'язання.
Як відомо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.
Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.
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