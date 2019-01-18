У будинку на Донеччині знайшли вбитими двох військовослужбовців
"Були виявлені тіла двох загиблих військовослужбовців. Це я можу підтвердити. Відкрито провадження", - сказала прес-секретар ГУ НП в Донецькій області Іванна Ященко, передає "Українська правда".
Вона не змогла повідомити, ні де загинули військові, ні точної дати смерті, ні її обставин, зазначивши, що не може розголошувати подробиць.
"Це сталося днями. Відкрито провадження за ст. 115 КК (умисне вбивство двох і більше осіб)", - підсумувала Ященко.
Нагадуємо, що 16 січня російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій 72 ОМБР із протитанкового ракетного комплексу. Було пошкоджено вантажний автомобіль, внаслідок чого зазнали поранень 5 військовослужбовців та 5 отримали травми (акубаротравма).
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