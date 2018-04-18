У Чехії автобус з українцями потрапив у ДТП, вісім осіб постраждали, - ФОТО

Дивом обійшлося без важких травм. Синці та забиті місця. Допомогу медики надали на місці

Автобус з громадянами України потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в Чехії, в 100 кілометрах від українського кордону.

Зазначається, що постраждали 8 осіб, проте їм не знадобилася госпіталізація.

"Жесть на трасі: Пункт призначення з українським автобусом в Чехії, в 100 км від кордону. На трасі перекинувся причіп трактора. Колісна вісь полетіла в лобове скло автобуса зі співвітчизниками", - повідомляє dtp.kiev.ua.

Повідомляється, що протягом десяти хвилин прибули чеські медики, які надали допомогу всім постраждалим.

Дивом обійшлося без важких травм. Синці та забиті місця. Допомогу медики надали на місці. У пабліку відзначають, що за українцями виїхав найближчий вільний автобус.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.