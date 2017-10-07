У Чехії дівчина розбилася на смерть під час трансляції у Facebook, - ВІДЕО

У Чехії біля міста Обрніце жінка запустила онлайн-трансляцію у Facebook й випадково зафільмувала власну загибель.

Жінка знімала відео у машині, у той час як її подруга почала усе більше натискати на педаль газу в авто та прискорювати машину. Транспортний засіб "летів" зі швидкістю близько 120 км/год, повідомляє The Mirror.

Раптом авто влетіло у бар'єр та розбилося. На відео видно як машина перевертається. Відео продовжувало тривати, утім в авто вже нічого не відбувалося.

Прямий ефір лише через 20 хвилин вимкнув рятувальник, прибувши на місце події. Повідомляється, що водій наразі перебуває у лікарні із серйозною травмою голови. Її подруга, яка розпочала трансляцію, загинула.

Варто відзначити, що подібний випадок стався на Харківщині. Дівчата на BMW на смерть розбилися під час прямого ефіру в Instagram.

Нагадаємо, що громадянин Таїланду під час прямого ефіру на Facebook вбив власну дочку і покінчив життя самогубством.